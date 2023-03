Sapa relooke le show-room de Sifap, partenaire du réseau Solutions Pro Sapa

Le concept de show-room clé en main Sapa, adaptable à chaque configuration, est constitué de différents éléments reprenant les codes de la marque : coupes de produits sur totems modulables, corners poignées, signalétique personnalisable… et même un espace digital pour une immersion en réalité virtuelle dans des projets réalisés en Sapa. L’aménagement proposé est global. L’espace existant est également décoré de panneaux muraux répondant à la charte graphique et aux couleurs du réseau Solutions Pro Sapa, offrant un ensemble homogène et une identité commune.

Des menuiseries sur-mesure et hors-normes

Le show-room Sifap est dédié aux artisans et aux entreprises de pose qui souhaitent faire découvrir les menuiseries Sapa à leurs clients (architectes, particuliers…). Sur-mesure et menuiseries hors-normes sont les maîtres-mots de cet espace de 120 m² : grand coulissant d’angle à galandage pour une villa, porte fortes charges pour le collectif, ensembles complexes, fenêtre à ouvrant caché… Sifap fabrique également d’autres solutions aluminium telles que les vérandas, murs rideaux, châssis pare-balles ou de désenfumage.

Un chiffre d’affaires en pleine croissance

Sur 2022 et début 2023, la société a également investi 250 000 euros pour se doter d’un bureau d’études et robotiser sa ligne de production. L’entreprise s’étend sur 2 000 m² et emploie 15 collaborateurs. Son chiffre d’affaires a progressé de 40 % entre 2021 et 2022, et elle s’est fixée pour objectif une nouvelle augmentation de 20 % en 2023. Sa zone de chalandise couvre la Charente-Maritime et les départements limitrophes comme la Charente, la Gironde, la Dordogne ou encore la Vendée.