Sapa enrichit son offre de poignées

Sapa, marque du groupe Hydro, complète son offre de poignées de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée avec huit nouvelles références au design soigné.

Pour élargir le choix des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, Sapa enrichit sa collection de poignées pour ses coulissants, fenêtres et portes commercialisée par ses clients fabricants-installateurs et son réseau de pré-fabricants Solutions Pro Sapa. Ces huit nouveautés en aluminium, qui portent à 35 le nombre de références, combinent une esthétique soignée aux lignes contemporaine et une ergonomie très étudiée.



Pour les coulissants classiques ou à galandage, quatre nouvelles références :

- Novem, est proposée dans deux versions – droite pour se fondre totalement dans le profilé et décalée en angle droit pour les adeptes des lignes géométriques marquées – personnalisable avec des capots et béquilles disponible dans toute la palette de couleurs RAL laquées. Elle se manipulent facilement et offrent différentes applications pour protéger efficacement les occupants (système de verrouillage, serrure 1 à 3 points, clé…) ;



- Kubik, poignée totalement plate en alliage d’aluminium, se caractérise le design contemporain épuré. Elle se décline en six possibilités : poignée de tirage à anse avec système de verrouillage par translation et système de verrouillage par rotation côté intérieur ; et sans verrouillage côté extérieur ; poignée plate avec système de verrouillage par translation ou rotation côté intérieur et sans verrouillage côté extérieur. Elle peut être mise en œuvre sur un coulissant Sapa déjà installé afin de donner un “coup de jeune” à son habitat, son restaurant, son hôtel…



Pour les fenêtres et portes fenêtres – ouvrant à la française et oscillo-battant – les trois nouveaux modèles offrent un design de béquille identique, droit et minimaliste (13 cm), se différenciant par leur embase.

- Iris est un modèle tendance sans embase posé directement sur le châssis

- Eos a une embase discrète (6 cm de longueur) ;

- Gea, avec son embase rectangulaire de 12 cm de longueur, a un style plus affirmé.



Iris, Eos et Gea peuvent être pourvues d’un verrouillage à clé pour protéger les chambres d’enfants à l’étage, dans un hôpital, un EHPAD ou encore une école. Selon les critères de sécurité dans les collectivités, Gea est également commercialisée en version poignée amovible. Iris se caractérise par son assemblage à déclic. Elle garantit une pose rapide sans vis pour l’artisan.



Pour les portes, la poignée Hera, dont le design est harmonisé avec celui de des poignées de fenêtres Iris, Eos et Gea, pour une cohérence d’ensemble aussi bien dans une maison qu’un appartement ou un établissement recevant du public (ERP).