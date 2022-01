Sapa apporte de la lumière dans cette maison lilloise des années 1980

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Réalisations Supprimer Nord Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Le souhait des nouveaux propriétaires de cette maison des années 1980, située au sud de Lille, portait sur l’ajout de lumière naturelle dans leur demeure. Grâce aux menuiseries Sapa Performance 70, ils bénéficient aujourd’hui d’une demeure lumineuse.

Pour rénover leur maison et gagner en luminosité, ces nouveaux propriétaires lillois se sont rapprochés de l’agence Mayelle Architecture Intérieure Design, située à Villeneuve-d'Ascq (59). Profitant de la singularité de toitures à quatre pans de faibles hauteurs de la bâtisse, l’architecte a imaginé une villa-patio, en concevant quatre extensions cubiques, permettant d’atteindre environ 250 m² de surface habitable. Et pour répondre au souhait des propriétaires, il a travaillé avec le fabricant-installateur Duthoit Menuiseries, situé à Lesquin (59), pour habiller ces volumes et y placer une multitude d’ouvertures. Pour les baies coulissantes, porte d’entrée, fenêtres fixes, à la française…, le choix s’est porté sur la gamme Performance 70 de Sapa, ici valorisée dans des formats XXL. Ces grandes dimensions, conjuguées à des masses d’aluminium réduites, ont permis d’optimiser les apports lumineux, et de créer dans le même temps une relation entre les espaces intérieurs et le jardin. De plus, cette gamme est pensée pour optimiser la fabrication en atelier quelle que soit la solution ou l’application : profilés identiques, éléments de finition communs…

Des grands formats dans une finition contemporaine

« Ce projet de rénovation a requis beaucoup de savoir-faire, souligne Richard Claeyman, dirigeant de l’entreprise Duthoit Menuiseries. Au-delà des formats "oversize", il a fallu faire preuve de technicité par exemple en intégrant sur la porte d’entrée grand trafic GTI+ – d’une largeur de 1,20 m pour une hauteur de 2,70 m – un système connecté avec reconnaissance des empreintes palmaires. Les doubles châssis fixes en angle à 45°, des solutions murs-rideaux de la gamme Elegance 52, constituaient également un vrai défi. Nous avons effectué une pose bord à bord pour un maximum de finesse et mis en œuvre des manchons sur-mesure pour garantir une étanchéité maximale ». constituaient également un vrai défi. Nous avons effectué une pose bord à bord pour un maximum de finesse et mis en œuvre des manchons sur-mesure pour garantir une étanchéité maximale ». La luminosité dans les pièces est ainsi assurée notamment côté piscine avec une baie coulissante de 7 m de longueur qui se déploie en 3 vantaux (Performance 70 CL). Deux autres coulissants de 3,50 m de long permettent un accès au patio tandis qu’une baie coulissante de 2,20 m habille le mur de la chambre parentale. Ils sont complétés par deux grands fixes de 2 m de large, de part et d’autre de la porte d’entrée créant un hall d’accueil monumental, et par six fenêtres à ouvrants cachés OC+ pour les quatre chambres et la salle de bain. Toutes les menuiseries sont revêtues d’un noir structuré 9005 participant à l’écriture contemporaine du projet et s’harmonisant parfaitement aux tuiles et au bardage aluminium noir structuré. La protection solaire est, elle, assurée par un vitrage à contrôle solaire.