Santé sur les chantiers : la FNTP veut aller plus loin

La FNTP en partenariat avec le ministère du Travail, la Cnam, l’INRS et OPPBTP ont signé une nouvelle convention de partenariat en faveur de l’amélioration de la santé au travail dans le secteur pour les cinq prochaines années. L’occasion, en premier lieu, de dresser le bilan des progrès obtenus dans le cadre de la précédente convention.

La collaboration menée entre 2017 et 2022 a tout d’abord permis « une baisse structurelle de la sinistralité du secteur : entre 2014 et 2020, les accidents graves et mortels ont diminué de 35% », se félicite la FNTP. Dans le cadre de sa feuille de route 2023-2028 sur la santé et la sécurité au travail, la fédération vise d’ailleurs le zéro accident du travail mortel dans le secteur d'ici à cinq ans.

Les acteurs se sont en outre attelés à la lutte contre les troubles musculo-squelettiques (TMS), via notamment une campagne dédiée et le déploiement d’outils d’accompagnement à destination des chefs d’entreprise, des managers et des salariés. Les partenaires ont également travaillé à la création du socle commun « Prévention TP », renforçant la culture de la prévention grâce à son intégration systématique dans la formation initiale aux métiers des TP. « 100% des nouveaux professionnels sont désormais formés à la Santé - Sécurité au travail », assure la FNTP.

Sur le registre de la sensibilisation des maîtres d’ouvrage, l'initiative « Chantier franchement sûr » vise quant à elle à inscrire les mesures de sécurité le plus en amont possible des chantiers, en prenant en compte les risques pour les salariés et riverains. Après une expérimentation menée l’an passé, cette démarche sera présentée aux fédérations régionales, afin de leur permettre de signer des accords sur le sujet avec les maîtres d'ouvrage.

Conditions de travail durant les périodes de canicule

Pour poursuivre sur leur lancée, les acteurs de la convention se fixent pour objectif de « développer la culture de prévention en favorisant la démarche d’évaluation des risques grâce à une connaissance plus fine de la sinistralité du secteur », étant précisé que les données publiées par la Cnam fusionnent le bâtiment et les TP. Il s’agira notamment de promouvoir les bonnes pratiques de prévention adaptées à aux risques et d’accompagner la mobilisation des entreprises du secteur.



Les partenaires misent aussi sur un renforcement de la prévention des risques professionnels dans les formations. « À ces chantiers s’ajoutent les nouveaux enjeux de santé publique » : les conditions de travail durant les vagues de fortes chaleurs, « auxquels une réponse collective est nécessaire », reconnaît la FNTP.