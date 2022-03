Santé-sécurité : la main, un outil essentiel à protéger

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Sécurité et protection de la santé Supprimer Equipements de protection individuelle Supprimer Hygiène, sécurité et protection de la santé Supprimer Artisan outillage Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Milwaukee Supprimer Uvex Supprimer Würth Supprimer France Supprimer Valider Valider

Près d'un tiers des accidents du travail dans le BTP touche les mains, particulièrement exposées et vulnérables, et pourtant principal « outil » de l'homme. Les conséquences sont parfois irréversibles et invalidantes, d’où l’importance du port systématique de gants adaptés.

Quatre dangers

Les 4 principaux risques encourus par la main sont d’origine mécanique, thermique, chimique ou électrique. Il est primordial de choisir correctement ses gants en fonction de ces 4 risques et selon le contexte du chantier (température ambiante, durée de port, dextérité nécessaire, etc.). Si 70 % des blessures sont dues à l’absence de gants, 30 % touchent des personnes portant des gants inadaptés.

Norme EN 388

Spécifiant le degré de protection du gant contre les risques mécaniques, la norme EN 388 a évolué en 2016. Elle indique par une série de 6 chiffres et lettres le niveau de résistance aux risques suivants : abrasion (1 à 4), coupure (1 à 5), déchirure (1 à 4), perforation (1 à 4), et depuis 2016, coupure avec pression (A à F) et impact (- ou P).

Gant bionique

Disponible depuis 2019, le gant bionique Ironhand de Bioservo peut être utilisé pour les travaux sollicitant fortement la main. Doté de capteurs, il calcule la force à fournir selon la pression exercée et amplifie la force naturelle, jusqu’à 4 kg par doigt. De quoi réduire les efforts et les risques de TMS.

Evolution

En vingt ans, évolution de la réglementation oblige, l’offre de gants pour le BTP s’est démultipliée. Le traditionnel gant de cuir a laissé place à des matériaux offrant plus de dextérité (tel le textile enduit, sans couture, à effet seconde peau) et à des modèles dotés de protections spécifiques selon les métiers : zones renforcées, grip, étanchéité, etc.

Des chiffres

-- 466 000 accidents de la main par an sont d’origine professionnelle.

-- 60 % sont provoqués par une manutention ou un outillage à main.

-- 27 % donnent lieu à un arrêt de travail.

-- 1,6 % aboutit à une incapacité physique (soit 21 personnes/jour).

-- Les arrêts de travail ont un coût indirect moyen de 12 000 €.

-- 70 % des victimes d’accidents de la main ne portent pas de gants.

Sources : Ameli, Fesum (Fédération des services d’urgences de la main), EU-OSHA (Agence d’information de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail).

Des produits

Phynomic AirLite ESD, de Uvex : une seconde peau

Déclinés en résistance à la coupure A, B ou C, ces trois gants de protection se démarquent par leur haute sensibilité tactile, leur légèreté et leur respirabilité. La doublure ultrafine (jauge 18) confère un effet seconde peau. Ils sont adaptés aux travaux de précision et aux écrans tactiles. L’enduction aqua polymère résiste à l’abrasion et assure une bonne prise en main même en milieu légèrement humide ou huileux. Compatibles zones ESD (protection anti-électrostatique), ils sont capables d’évacuer la charge électrostatique et conviennent particulièrement aux électriciens. Standard 100 by Oeko-Tex (label de qualité certifiant notamment les qualités sanitaires et écologiques).

Phynomic AirLite ESD, de Uvex Close Lightbox

Duranit Ultra, de Rostaing : une zone d’usure renforcée

Ce modèle de la gamme Dura3 garantit une résistance à la coupure maximale (niveau F), une liberté de mouvement et un effet seconde peau. Adapté à divers domaines (métallurgie, verrerie, bois, construction…), il est équipé d’une enduction nitrile innovante ultrarésistante : la première zone d’usure est renforcée et une pastille orange entre pouce et index prolonge la durabilité et fait office de témoin d’usure. Le grip renforcé en bout de doigts limite les efforts de préhension. L’utilisation d’écran tactile est possible avec tous les doigts. Ce modèle de gant convient aux milieux secs et huileux, et est résistant à la chaleur de contact à 100 °C. Tailles 7 à 11.

Duranit Ultra, de Rostaing Close Lightbox

Tiger Flex, de Würth : un grip maximal

Ces trois modèles au design exclusif garantissent sécurité et confort tout en assurant un grip maximal. Le premier, Tiger Flex Plus, à enduction en mousse de nitrile, recommandé pour les travaux de précision, offre une protection mécanique. Exempt de substances nocives, il est certifié OekoTex. Tiger Flex Hi-Lite, à protection chimique, offre une haute visibilité même en cas de faible luminosité. Enfin, Tiger Flex Thermo, à enduction en mousse de latex, à protection mécanique et thermique, est adapté aux travaux en extérieur, de longue durée et/ou dans le froid.

Tiger Flex, de Würth Close Lightbox

Hi-Vis Cut Level 3, de Milwaukee : des gants fluorescents

Ces gants haute visibilité en polyuréthane résistent aux coupures de niveau 3. Ils disposent d’un revêtement en nitrile renforcé entre le pouce et l’index pour une durabilité accrue aux points d’usure. Les bouts de doigts Smartswipe sont compatibles avec l’utilisation d’écrans tactiles. Tricotés en calibre 15, ils offrent une bonne dextérité pour la manipulation de petits objets. Légers, très fins et respirants, ils peuvent être portés toute la journée. Tailles S à XXL.