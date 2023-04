Santé publique France pointe une sous-déclaration des maladies professionnelles

Les maladies professionnelles ne sont que la partie visible de l’iceberg. Un rapport de Santé publique France publié le 18 avril dresse ainsi un état des lieux pour la période 2012-2018 des maladies dites « à caractère professionnel » (MCP), ces affections « en lien avec le travail, mais non reconnues par les régimes de sécurité sociale ». L’agence a en effet mis en place en 2003, en collaboration avec l’Inspection médicale du travail, un système de surveillance des MCP qui s’appuie sur l’expertise des médecins du travail. En 2018, quelque 40 000 salariés ont été vus dans le cadre de ce programme. Au total, sur la période 2012-2018, 1 375 médecins du travail ont apporté leur concours au dispositif.

Méconnaissance de la procédure chez les salariés

Pour les affections qui relèvent d’un tableau de MP, « une grande majorité n’est pas déclarée en tant que telle, principalement en raison de la méconnaissance de la procédure par le salarié avant la consultation avec le médecin du travail et d’un bilan diagnostique insuffisant », relève le rapport.

L’étude de Santé publique France pointe en outre une forte augmentation du taux de signalement des maladies à caractère professionnel entre 2016 et 2018. Il a ainsi été multiplié par 1,4 chez les hommes et 1,5 chez les femmes. Les principales MCP signalées sont les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la souffrance psychique.

Ainsi, près des trois quarts des TMS correspondant à un tableau de MP n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en maladie professionnelle. Causés à 80 % par des facteurs biomécaniques -mouvements répétitifs, posture, travail avec force- ces troubles sont plus fréquents chez les ouvriers que chez les cadres. Sans surprise, la construction représente le secteur le plus touché par les TMS.

Porter un intérêt particulier aux travailleurs vieillissants

Il semble que les cadres soient, à l’inverse, davantage concernés par la souffrance psychique, « même si ces résultats sont à interpréter avec précaution en raison d’une possible sous-déclaration chez les ouvriers », nuance Santé publique France, qui précise en outre l’absence de tableaux de MP pour la souffrance psychique.



Autre constat : le signalement des MCP a tendance à augmenter à partir de 45 ans. D’où la nécessité de porter un intérêt particulier aux travailleurs vieillissants ainsi que d’adapter le travail avec l’avancée en âge. Pour Santé publique France, l’étude met ainsi en exergue l’importance « d’informer davantage les travailleurs, de renforcer et cibler les actions de prévention en améliorant les conditions de travail et en diminuant les expositions, notamment chez les travailleurs identifiés les plus à risque ».