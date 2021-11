Sannois : le nouveau bâtiment de l’école Gambetta inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

Le groupe scolaire Gambetta vient de connaître divers travaux de rénovation. Un nouveau bâtiment, extension de l’école existante, a été construit dans le cadre de ce chantier.

Achevé à la fin de l’année 2020, le nouveau bâtiment du groupe scolaire Gambetta, à Sannois (Val-d’Oise), vient d’être inauguré officiellement. Initialement prévue le 30 janvier 2021, la cérémonie s’est déroulée le 16 octobre dernier, en présence de Bernard Jamet, maire de Sannois.



Cette nouvelle école de 2 000 m², dont la construction a débuté en septembre 2019, dispose de trois classes de maternelle, de quatre classes élémentaires et d’une cantine scolaire. Un dortoir, des bureaux et des sanitaires y sont aussi aménagés. Ce chantier, porté par la municipalité de Sannois et confié à l’atelier d’architecture parisien Les Particules, a été pensé dans une démarche écoresponsable. Ce nouvel équipement scolaire est doté d’une toiture végétalisée. Des bassins d’infiltration et de récupération des eaux pluviales y ont aussi été créés. En outre, un plateau sportif a été aménagé dans la cour de l’école élémentaire.



Ce chantier de rénovation et d’extension, chiffré à plus de 5 M€, a été financé par le Département du Val-d’Oise, la Région Île-de-France et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.