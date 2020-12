Sannois : le groupe scolaire Gambetta fera peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’extension et de rénovation du groupe scolaire Gambetta se poursuivent à Sannois.

Depuis le mois de septembre 2019, la municipalité de Sannois (Val-d’Oise) a entrepris d’importants travaux pour faire face à l’augmentation du nombre d’habitants. Il s’agit notamment de la rénovation de l’ancienne école maternelle Gambetta et de l’extension de l’école élémentaire existante.

Le projet porte sur la création d’un bâtiment de 2 000 m2 perpendiculaire à l’établissement actuel. Ce nouveau bâtiment du groupe scolaire accueillera : 3 classes maternelles, 4 classes élémentaires, une cantine, un dortoir et un accueil de loisirs. Il est doté d’une baie vitrée et d’une toiture d’origine végétale avec un système de récupération des eaux de pluie. La cour de l’école élémentaire a également été agrandie et agrémentée d’une quinzaine d’arbres.

Le cabinet d’architecte « Les Particules-Atelier Coulon Menu » (Paris 15e) assure la maîtrise d’œuvre du chantier. Le montant total des travaux s’élève à 4 M€. Initialement prévue le 30 janvier 2021, l’inauguration de l’extension du groupe scolaire Gambetta sera repoussée à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire.