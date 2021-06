Sannois : la médiathèque André-Cancelier sera entièrement rénovée d’ici la rentrée 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

La médiathèque André-Cancelier, à Sannois, arborera un nouveau visage à partir de la rentrée.

La dernière phase de la rénovation et de la mise en accessibilité de la médiathèque André-Cancelier, à Sannois (Val-d’Oise), débutera le 22 juin prochain. Celle-ci concerne le premier étage du bâtiment. Les travaux porteront sur le décloisonnement des espaces, la modernisation de l’aménagement intérieur, ainsi que la réfection des plafonds et des peintures aux murs. De nouvelles plantations et des bacs à fleurs viendront agrémenter les espaces extérieurs. Un budget de 381,6 k€ est alloué à l’ensemble de ces travaux, dont l’achèvement est prévu pour septembre 2021. La réouverture de l’établissement aura lieu le jour suivant.

La rénovation et la mise en accessibilité de la médiathèque ont été lancées en 2020. Les premiers travaux ont concerné le rez-de-chaussée et consistaient, entre autres, à remplacer les moquettes, à installer un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite et à relocaliser la salle d’études. Financé par la communauté d’agglomération Val Parisis, à terme, le projet aura coûté 849 k€.