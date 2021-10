Sannois : la médiathèque André-Cancelier a été entièrement rénovée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Divers travaux de modernisation ont été effectués dans la médiathèque André-Cancelier. Entièrement rénové, le lieu a rouvert ses portes le 4 septembre dernier.

En 2020, l’agglomération Val Parisis a lancé les travaux de rénovation de la médiathèque André-Cancelier de Sannois (Val-d’Oise). Ils ont consisté à moderniser l’aménagement intérieur et à améliorer l’accessibilité de ce site intercommunal.

Ce chantier s’est étendu sur deux ans. La première phase s’est concentrée sur le rez-de-chaussée. Quant à la seconde, lancée le 22 juin et achevée le 3 septembre 2021, elle concernait le premier étage du bâtiment. Celle-ci a permis, entre autres, de décloisonner les espaces et de refaire les plafonds et les peintures aux murs. Cette dernière tranche de travaux s’est achevée avec l’inauguration du 4 septembre dernier, en présence de Bernard Jamet, le maire de la ville de Sannois, de Marie-Christine Cavecchi, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, et de Laëtitia Vacca, la directrice de la médiathèque.

Ce projet, chiffré à 850 k€, a été financé par l’agglomération Val Parisis, avec la participation du Département du Val-d’Oise, de la Région Île-de-France et de l’État.