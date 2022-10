Saniseat, un abattant lavant compatible avec les cuvettes standard

De plus en plus répandu dans l’hôtellerie haut de gamme, le WC lavant et séchant va pouvoir se diffuser facilement dans les logements grâce à Saniseat. Ce nouvel abattant proposé par SFA, l’industriel français inventeur du sanibroyeur, est adaptable sur son récent Saniflush, sanibroyeur céramique silencieux à double chasse, ainsi que sur les cuvettes standard du marché. Saniseat garantit une hygiène absolue, réduit l’usage de papier toilette et assure un nettoyage plus délicat et hygiénique. C’est une solution notamment adaptée aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.

S’installant aisément en neuf ou en rénovation, Saniseat intègre une fonction siège chauffant, une douchette double buses à 4 niveaux de température d’eau (ambiante, 33, 36 et 39 °C) et un ventilateur d’air chaud (4 températures également). Sa commande latérale, facile d’utilisation, permet de régler les températures (du siège, de l’eau et de l’air), les positions et intensités des jets, et d’enregistrer les derniers paramètres utilisés. L’abattant dispose aussi d’un mode économie d’énergie et d’un système de nettoyage automatique de la douchette et des buses.

Classé IPX4, garanti 2 ans, adapté à une charge maximale de 150 kg, Saniseat (4,76 kg) est livré prêt-à-poser avec tous les accessoires nécessaires à son installation (abattant frein de chute, commande latérale, filtre anticalcaire, kit de fixation, platine, plaques perforées en métal, raccords, tuyau plastique, etc.). Il est commercialisé dans les négoces sanitaires.