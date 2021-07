Sanary-sur-Mer : visite de chantier du quai Wilson pour les enfants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

L’entreprise Colas, missionnée pour réaliser les travaux d’aménagement du quai Wilson, propose aux enfants une visite de chantier dans le cadre du programme « une fenêtre sur la ville ».

L’aménagement du quai Wilson, à l’ouest du port de Sanary-sur-Mer (Var), entre dans le cadre des travaux de requalification du port de la ville. Ce quai est destiné à devenir piétonnier, avec, entre autres, une promenade, des aires d’ombrage et de jeux, des boulodromes et des arbres. Le montant de ce vaste chantier est estimé à plus de 5 M€.

Commencés en novembre 2020, les travaux se poursuivent. Ils sont exécutés par l’entreprise Colas, qui mène également un programme baptisé « une fenêtre sur la ville ». Et dans ce cadre, le leader mondial des travaux publics a permis aux enfants de la commune de découvrir le chantier à travers une visite sur mesure. Ces derniers ont pu explorer chaque grande partie du chantier et découvrir l’envers du décor de l’ouvrage ainsi que l’ampleur des travaux à réaliser. À l’issue de la visite, les enfants ont été conviés à reproduire leurs impressions, qui seront exposées sur le chantier. Pour la commune, c’est une manière de créer de l’interaction entre les jeunes et le projet, sachant que celui-ci s’inscrit dans le cadre de la politique d’éducation à la citoyenneté de la Ville.