Sanary-sur-Mer : aménagement de l’ancien chemin de Toulon

La dernière phase des travaux d’aménagement devrait débuter d’ici fin 2021.

La commune de Sanary-sur-Mer (Var) s’est engagée il y a plus de trente ans dans la sécurisation de ses voies de circulation et l’optimisation de la fluidité de son trafic. L’aménagement de l’ancien chemin de Toulon, lancé en 2017, est l’un des projets les plus importants dans ce cadre. Il concerne environ 5 km de voie, traversant Sanary d’ouest en est et reliant les communes de Bandol et d’Ollioules. Le coût global du projet est estimé à 10 M€. Le Département a participé au financement à hauteur de 430 k€.

Les travaux entreront bientôt dans leur dernière phase. Celle-ci porte sur la configuration d’un dernier tronçon Colombet-Micocouliers. Sur cette section d’environ 850 mètres, des espaces verts seront aménagés. La reprise de la chaussée est également prévue pour installer des traversées piétonnes. En outre, une surlargeur sera réalisée. Elle sera nécessaire à la création d’un carrefour d’accès à la zone de la Baou prochainement. L’ancien chemin de Toulon bénéficiera, par la suite, d’un entretien régulier. Celui-ci prévoit, entre autres, des reprises ponctuelles d’enrobé acoustique afin de limiter le bruit sur cette voie.

Pour rappel, les principaux chantiers ont porté sur la suppression du stationnement anarchique existant, sur la création de deux trottoirs et de deux arrêts de bus normalisés, ainsi que sur l’aménagement d’espaces verts.