À 29 ans, cette native d'Alsace, formée par son père, a terminé première de sa session de CAP en peinture-décoration et application de revêtements en 2011. En 2014, elle décide de voler de ses propres ailes et crée une entreprise dans le Périgord noir. Élue territoriale de la chambre des métiers et de l'artisanat de Dordogne depuis octobre 2020, Samantha Lemoine est impliquée dans le groupe femmes de la FFB 24.