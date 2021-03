Salon : Gedimat passe au digital

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Gedimat Supprimer Valider Valider

Comme beaucoup de ses confrères, Gedimat-Gedibois opte en 2022 pour un format digital.

Orientation achats. C'est le sens du salon que Gedex, maison-mère de Gedimat et Gedibois, organise en version digitale. Trois éditions régionales sont déclinées : 9 et 10 mars pour le Sud-Ouest et l'Ouest, 16 et 17 mars pour le Nord, l'Ile-de-France et l'Est, et enfin les 18 et 19 mars pour le Sud-Est et Rhône-Alpes. Les adhérents ont été invités à pré-saisir leurs intentions d'achat, qui se concrétiseront lors des différentes journées. De plus, un plateau télé permettra de diffuser les messages-clés dans un premier temps aux seuls adhérents, puis aux industriels qui rejoindront la plate-forme de salon virtuel. L'occasion de donner le ton de cette année 2021, avant les rencontres entre adhérents et fournisseurs.