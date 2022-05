Salle de bains : douze produits remarquables

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer AFISB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les lauréats des Salles de bains Remarquables 2022 ont été dévoilés ce lundi 9 mai, à l'occasion de la 6e édition des Etats généraux de la salle de bains.

Singularité, innovation, pertinence et fonctionnalité sont les maîtres-mots de ce palmarès, distingué par un jury composé de journalistes et prescripteurs, architecte et designer. Les trophées ont été remis lors des Etats généraux de la salle de bains 2022, organisés par l'Association des industriels français de la salle de bains. Le podium (or, argent, bronze) est complété d’une mention spéciale et de prix par catégories.

Or : Liquid, de VitrA

Lauréat Or : Liquid, de VitrA - © Peer Lindgreen Close Lightbox

Cette gamme complète (sanitaires, meubles, robinetterie, douche et accessoires) se caractérise par un dessin minimaliste et sobre, des formes douces, arrondies et robustes à la fois, une robinetterie chromée aux fonctionnalités intuitives et une céramique à traitement Vitra Clean, limitant les tâches et dépôts de calcaire.

Argent : Expression, de Delpha

Argent : Expression, de Delpha Close Lightbox

Ce meuble console se distingue par ses pieds fins en métal noir mat avec embouts personnalisable en laiton, ses matériaux soignés et ses deux couleurs originales, vert sapin et camel. Il peut être personnalisé et accessoirisé avec miroir, tiroirs, étagère supplémentaire, porte-serviette, etc.

Bronze : Slim de Finimétal

Bronze : Slim de Finimétal Close Lightbox

Ce radiateur sèche-serviettes extra slim, de 430 W et seulement 26 cm de largeur, répond aux contraintes de surface des salles de bains. En aluminium anodisé 100 % recyclé, il offre une façade lisse, proposée en noir mat, gris anthracite ou blanc.

Mention spéciale : RainDrain, de Hansgrohe

Mention spéciale : RainDrain, de Hansgrohe Close Lightbox

Ce caniveau de douche linéaire, proposé en 5 longueurs de 700 à 1200 mm, recoupable et facile à installer, dispose d’un corps d’encastrement universel et d’une natte d’étanchéité pré-collée. Il simplifie les découpes de carrelage et offre un débit jusqu’à 60 l/min. Proposé en sept finitions.

Catégorie Meuble : Optimise, de Delpha

Catégorie Meuble : Optimise, de Delpha Close Lightbox

Pour les toutes petites salles de bains, ce meuble fonctionnel gain de place, de seulement 34 cm de profondeur, offre des tiroirs et rangements de grande hauteur et une plage de pose confortable. Vidage et siphon sont déportés sur le côté des tiroirs.

Catégorie Douche : La Valence, de Villeroy & Boch

Catégorie Douche : La Valence, de Villeroy & Boch Close Lightbox

De fabrication française, ce receveur céramique sans ressaut, de glissance classe B, affiche de belles finitions avec 4 côtés émaillés et une bonde centrée sur le petit côté. Proposé en 5 dimensions jusqu’à 140 cm x 90 cm.

Catégorie Bain : SilentFlow, de Villeroy & Boch

Catégorie Bain : SilentFlow, de Villeroy & Boch Close Lightbox

Réglable par robinet, ce système original de remplissage de baignoire par le bas est particulièrement silencieux et rapide, avec un débit d’eau pouvant atteindre 20 litres par minute.

Catégorie Robinetterie : Ixmo_Solo, de Keuco

Catégorie Robinetterie : Ixmo_Solo, de Keuco Close Lightbox

Design épuré, faible encombrement, économie de matière et temps de pose réduit pour ce mitigeur thermostatique intégrant trois fonctions en un seul module : le robinet avec réglage du débit et de la température et la prise d’eau pour le raccordement.

Catégorie WC : Module Brec, de Geberit

Catégorie WC : Module Brec, de Geberit Close Lightbox

Ce boîtier de raccordement électrique et de communication (Brec) facilite l’installation de solutions électriques sur bâti-support : WC lavant, module d’extraction d’odeurs, commande sans contact, rinçage forcé intermittent…

Catégorie ECS : Lydios Hybrid, de Ariston

Catégorie ECS : Lydios Hybrid, de Ariston Close Lightbox

Ce chauffe-eau hybride classe A, offre jusqu’à 50% d’économie grâce à sa technologie combinant énergie électrique et renouvelable (résistance + pompe à chaleur). Il dispose d’une fonction analyse des consommations, d’une protection résistance titane + magnésium et de connexions cachées.

Catégorie Eclairage : Onyx, de Brossier Saderne

Catégorie Eclairage : Onyx, de Brossier Saderne - © Angelo Sarnacchiaro Close Lightbox

Originale et fine, cette applique lumineuse à source Led « C », non éblouissante, garantit une durée de vie de 54 000 heures. De fabrication française, à assemblage mécanique, elle est réparable et recyclable.

Catégorie Collectivité : Linéa, de Presto

Catégorie Collectivités : Linéa, de Presto Close Lightbox

Ce mitigeur de lavabo sans contact à déclenchement électronique associe design, praticité et réparabilité. Il offre un accès frontal à tous les composants, pratique pour l’entretien. Alimentation par pile ou sur secteur.