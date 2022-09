Salaires : les coups de pouce de Bouygues pour contrer l’inflation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée salaires Supprimer Colas Supprimer Bouygues Construction Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Afin d’atténuer les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat, le groupe versera à ses salariés la prime « de partage de la valeur » instaurée par la loi du 16 août dernier. Une mesure dont profiteront notamment les compagnons qui officient chez Colas et Bouygues Construction.

« Aider en priorité les collaborateurs situés aux premiers niveaux de l’échelle de salaires, afin d’atténuer le plus possible les impacts négatifs de la hausse du coût de la vie. » Tel est le crédo de Jean-Manuel Soussan, directeur général adjoint en charge des RH du groupe Bouygues, dans un contexte de hausse de l’inflation en France, évaluée par l’INSEE à 5,8 % en août dernier.

L’entreprise envisage ainsi de verser à ses salariés la prime « de partage de la valeur » exonérée de cotisations sociales et d’impôt instaurée par la loi du 16 août dernier, et qui prend le relai de la « prime Macron ». Le dispositif bénéficiera aux collaborateurs percevant une rémunération inférieure à deux SMIC annuels, selon un barème pouvant aller jusqu’à 1 000 euros, avec un minimum de 500 euros. Une mesure dont profiteront notamment les compagnons qui officient chez Colas et Bouygues Construction.



Un taux de revue salariale globale excédant 6 %

Décembre 2021, mars 2022, septembre 2022… En contrepoint de la revue salariale annuelle, Bouygues a consenti plusieurs révisions au cours de ces douze derniers mois. De sorte que « sur le périmètre France des activités de construction, le taux de revue salariale global des collaborateurs concernés par la prime de partage de la valeur est, en intégrant l’ensemble des mesures prises sur une année, de plus de 6%, ce qui couvre ainsi la totalité de la hausse de l’inflation », fait valoir la major.

Côté international, Bouygues prendra des mesures « au cas par cas » en fonction du contexte local dans certains pays connaissant « des niveaux d’inflation extrêmement élevés ».