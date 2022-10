Salaires : la branche « équipements thermiques et de génie climatique » revalorise les minimas de 7 %

« Alors que notre secteur est en pleine transformation, de nombreux emplois restent encore à pourvoir - on estime par exemple qu’il manque 5 000 à 10 000 ingénieurs par an pour réaliser le plan de transformation énergétique de la France », soulève Michel Treguer, premier vice-président de la Fédération des services énergie environnement (Fedene), qui regroupe 500 entreprises de services d’économies d’énergie, de chaleur et de froid renouvelables et de récupération, de facility management et d’ingénierie de projets. Et d’ajouter : « la revalorisation salariale constitue ainsi un des leviers d’attractivité importants pour ces métiers ».



Revalorisation à compter du 1er juillet 2022

Face à cet enjeu essentiel pour répondre au défi de la sobriété et de l’efficacité énergétiques, et dans un contexte marqué par une forte progression de l’inflation au cours du 1er semestre, l’organisation patronale vient ainsi de conclure trois accords avec la CGT, FO, la CFDT, l’UNSA et la CFE-CGC dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations minimales conventionnelles.



Les minimas salariaux de l’ensemble des niveaux et des coefficients des grilles de classifications (OETAM et cadres) de la branche Gestion, exploitation et maintenance des équipements thermiques et de génie climatique, qui représente 40 000 salariés, sont revalorisés de 7 % au 1er juillet 2022.



Ces négociations ont également permis d’aboutir à un accord revalorisant les primes et indemnités OETAM liées principalement aux frais de repas.