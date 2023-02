Salaires : l'inflation donne du fil à retordre aux DRH

Cette année, l'inflation donne le « la » aux politiques salariales dans le BTP. Face à des attentes fortes en interne, les employeurs doivent agir sur plusieurs fronts. En premier lieu, protéger le pouvoir d'achat pour les bas salaires - d'après l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % en moyenne en 2022. Ensuite, continuer à valoriser les professionnels les plus précieux dans un contexte toujours concurrentiel sur le marché de l'emploi. Au sein du secteur, les rémunérations devraient, dans l'ensemble, évoluer au diapason de l'inflation.

Par ailleurs, les partenaires sociaux des travaux publics ont revalorisé les minimas « cadres » de 4,57 % à compter du 1er janvier, contre 1,9 % en 2022 - la négociation côté bâtiment est en cours. « Une augmentation bienvenue dans un climat morose sur fond de réforme des retraites et d'explosion des prix de l'énergie : l'attractivité du secteur y gagne », commente Samir Baïri, secrétaire national à la CFDT Construction.

Le responsable syndical se dit pour autant conscient de la difficulté pour les employeurs, « confrontés à la crise des matériaux et à une tendance à la réduction des marges, de rester compétitifs avec un coût de la main-d'œuvre en hausse : un véritable casse-tête ! »

Avec la vie chère qui sévit, certaines entreprises ont attribué des revalorisations sans attendre les négociations annuelles obligatoires. A l'instar de Bouygues Construction, où les premiers niveaux de salaire ont été augmentés de 1,4 % en septembre 2022.

Chez Eiffage, à l'automne dernier, des représentants du personnel ont dû menacer de grève pour obtenir l'ouverture, par la direction, de négociations anticipées. « Les salariés ont ainsi bénéficié, au mois de novembre, d'une avance de 1,5 % sur les revalorisations qui seront effectives en avril de cette année. Le groupe a dégagé, pour 2023, un budget de mesures total de 5,2 % de la masse salariale », chiffre Samir Baïri, par ailleurs secrétaire du comité européen de la major.

©

« Compenser les effets de l'inflation ». De son côté, le groupe de rénovation du patrimoine Aurige a misé, fin 2022, sur la « prime de partage de la valeur » (PPV) exonérée de cotisations sociales et défiscalisée (ex- « prime Macron »), un dispositif qui fait florès dans le BTP. « Plutôt que de procéder à des réajustements comme nous l'avions d'abord imaginé, nous avons préféré, compte tenu de l'importance de notre masse salariale, verser à chacun de nos 1700 collaborateurs la somme de 600 euros, explique Erick Romestaing, directeur général. De quoi compenser les effets de l'inflation sur plusieurs mois. » Et d'ajouter : « Nous serons plutôt sur le haut de la vague en termes d'activité en 2023 : nos revalorisations de mars prochain devraient avoisiner les 5 % [contre 3 % l'année dernière, NDLR] ». Le dirigeant n'exclut pas un nouveau versement de PPV en cours d'année.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]