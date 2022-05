Hausse des salaires et inflation : Bruno Le Maire donne les premières tendances

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Salaires BTP Supprimer Vie du BTP Supprimer Ministère de l'Economie Supprimer Valider Valider

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, qui a réuni le 23 mai des représentants du patronat, dont ceux du BTP, encourage les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires pour compenser l’inflation. Le locataire de Bercy fait la promotion de certains outils comme l’épargne salariale ou la prime « Macron » pour celles qui ont moins de marges de manœuvre. Ces dispositifs devraient être simplifiés dans le cadre du futur projet de loi « pouvoir d’achat ».



« L’inflation rebat les cartes sur le sujet des salaires », soulève Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique réunissait le 23 mai, à Bercy, le Medef, la CPME et l’U2P ainsi que, entre autres, la Capeb, la FFB et la FNTP.





Epargne salariale, heures sup » et prime « Macron »



« S’il ne s’agit pas de fragiliser des TPE et des PME quoi n’en ont pas les moyens, il faut que les entreprises qui le peuvent, notamment car elles ont des marges, engagent des discussions sur l’augmentation des salaires », encourage le ministre, qui convient que d’autres sociétés, notamment les plus petites « ont moins de marges de manœuvre ».

Dans le bâtiment par exemple, avec la hausse du prix des matériaux et les problèmes liés à la disponibilité du bois, de l’acier ou de l’aluminium, il apparaît très difficile de se projeter à deux ou trois ans quand le prix des matériaux peut augmenter de 20, 30 ou 100 % en l’espace de quelques semaines, et que l’employeur rencontre déjà des difficultés pour passer les hausses ».

Bruno Le Maire propose donc le recours à d’autres instruments « afin que les salariés vivent mieux de leur travail ». A commencer par l’intéressement et la participation ainsi que l’actionnariat salarié, « pour permettre de bâtir ce capitalisme plus juste où les salariés bénéficient davantage des résultats de l’entreprise ».





Tenir compte des réalités économiques dans le bâtiment



Autre réponse pour amortir la hausse du coût de la vie : la prime « Macron » totalement défiscalisée jusqu’à 6 000 euros. « Un instrument extrêmement efficace en ces temps de grande incertitude pour donner du pouvoir d’achat aux salariés sans fragiliser l’entreprise», vante le ministre de l’Economie. Aux outils à la disposition des employeurs s’ajoutent enfin les heures sup’, qui ont été défiscalisées au cours du premier quinquennat Macron. Le dispositif pourrait être renforcé, afin de le rendre encore plus attractif pour les salariés.

A la FFB, on tient toutefois à rappeler, qu’il s’agisse de hausses salariales ou du versement de primes, «l’impact de la crise des matériaux et la réalité économique de certaines entreprises du secteur qui souffrent. Les sociétés bénéficient dans l’ensemble d’une visibilité sur leur carnet de commandes, mais les défaillances d’entreprises augmentent dans la profession ». Et d’ajouter : « les entreprises du bâtiment ont joué le jeu du recrutement, avec + 70 000 postes en 2021, et 15 000 depuis le début de l’année ».



Projet de loi « pouvoir d’achat » après les législatives



La fédération met ainsi en avant d’autres réponses pour les employeurs du bâtiment, qui ont tout intérêt à fidéliser leurs collaborateurs : les avantages dont bénéficient les salariés de la profession avec le concours de Pro BTP (retraite complémentaire, prévoyance, frais de santé…) doivent être valorisés.

Reste que Bruno Le Maire en convient : certains chefs d’entreprise se heurtent à la complexité de plusieurs instruments, « comme les règles sur l’intéressement et l’actionnariat salarié ainsi que la formule de calcul de la participation ». « Pour que ces différents outils soient massivement utilisés », le locataire de Bercy se dit ainsi à prêt à étudier la simplification d’une partie des règles dans le cadre du futur projet de loi « pouvoir d’achat », qui sera présenté en conseil des ministres après les élections législatives.