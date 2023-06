Salaires à l’embauche : l’étude de Fed Construction région par région

« Les employeurs du BTP ont cessé de faire monter les enchères en matière de salaires », observe Emilie Martin, consultante chez Fed Construction. Le cabinet de recrutement spécialisé publie, ce 15 juin, son enquête sur les rémunérations à l’embauche dans le BTP par fonction et par région.

« Les salaires des nouvelles recrues n’ont donc, de manière générale, pas connu d’augmentation significative par rapport à l’année dernière, si l’on excepte ceux des juniors sur des postes d’ingénieur d’études et de dessinateur projeteur, actuellement embauchés à des salaires un peu plus élevés, poursuit Emilie Martin. Ainsi, les entreprises préfèrent à ce jour laisser partir un candidat trop gourmand en matière de prétentions salariales, notamment pour respecter leurs grilles de rémunération. Certains de nos clients choisissent même parfois de refuser un entretien dans ce cas.»

Recherche de cohérence

La spécialiste du recrutement s’en félicite. « Cette situation d’inflation ne pouvait perdurer : l’arrêt des enchères autour des salaires va assainir et stabiliser le marché. » Car les employeurs recherchent désormais davantage de cohérence. « Ils se sont aperçus que recruter à des niveaux de salaire élevés ne représentait nullement un gage de fidélisation. L’intéressé ne pourra pas forcément bénéficier à court terme d’une revalorisation salariale et risque d’en prendre ombrage », commente Emilie Martin. Sans compter « les attitudes de mercenaires de certains professionnels, qui sont susceptibles de quitter l’entreprise au bout d’un an pour réaliser un nouveau gap salarial ».

Au-delà du registre du salaire, « on remarque que les candidats ont des attentes plus nombreuses qu’auparavant en matière d’organisation du travail (aménagement des horaires, télétravail…) et de valeurs de l’entreprise autour de la RSE, de la cohésion au travail ou encore de l’accompagnement et de la formation », développe la consultante. Autre constat : une attention accrue accordée à la technicité des projets.

L’enquête de Fed Construction donne à voir des fourchettes de salaires par fonction et pour les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’azur, accompagnées de tendances en matière de recrutement. Les rémunérations qui sont présentées dans les tableaux reproduits ci-dessous correspondent aux salaires bruts annuels fixes, et sont exprimés en euros.



Ile-de-France

Si l’année 2022 a été exceptionnelle en termes de recrutement en région parisienne, les difficultés économiques actuelles - hausse du prix de l’énergie et des matériaux, allongement des délais d’approvisionnement…- pèseront davantage cette année. « Les entreprises vont alors se concentrer sur des projets transverses tels que la construction durable ou les énergies renouvelables », indique l’étude. Les profils d’ingénieurs construction durable, chefs de projet efficacité énergétique ou encore chargés d’études thermiques sont ainsi particulièrement convoités, sans pour autant faire d’ombre aux chargés d’affaires, conducteurs de travaux et autres dessinateurs-projeteurs.

Auvergne-Rhône-Alpes

Cette année, la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie du même dynamique qu’en 2022. Les besoins demeurent ainsi importants en entreprise comme en maîtrise d’œuvre, aussi bien en gros œuvre et en second œuvre qu’en aménagement urbain et en VRD. Ils concernent également les énergies renouvelables et les lots techniques (électricité, CVC, plomberie).

Les profils les plus recherchés sont les conducteurs de travaux, chargés d’affaires, dessinateurs-projeteurs, mais aussi économistes de la construction, ingénieurs, thermiciens et chefs de projet. Bien que leurs exigences salariales restent élevées, les candidats privilégient avant tout leur bien-être : ils sont ainsi en quête d’un poste aux conditions de travail agréables. « Les jeunes diplômés sont très gourmands en termes de rémunération alors qu’ils manquent cruellement de compétences techniques, ce qui est problématique auprès des entreprises qui ne peuvent s’aligner », pointent en outre les auteurs de l’étude.

Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, le marché se tend. Tandis que les offres se bousculent, les demandeurs, eux, se raréfient. Tous les profils sont ainsi en tension, en particulier celui de chef de projet « tous corps d’état » (TCE) en maîtrise d’œuvre, de conducteur de travaux gros œuvre et TCE et, entre autres, les profils d’ingénieur et de technicien en étude de prix.

En raison d’une forte augmentation au cours des dernières années, les rémunérations des profils expérimentés et experts tendent par ailleurs à se stabiliser. Ce n’est donc plus le seul critère d’attractivité pour les intéressés, qui prendront davantage en considération la technicité des projets. Les profils juniors tirent de leur côté leur épingle du jeu, avec sur le registre du salaire « des démarrages supérieurs aux années précédentes », souligne l’étude. Au-delà du diplôme, les entreprises n’hésitent pas à rémunérer les compétences techniques et le savoir-faire ».

Provence-Alpes-Côte d’azur

Le marché de l’emploi dans la région PACA reste très actif en 2023. Côté travaux, les entreprises sont en quête de conducteurs de travaux TCE notamment en réhabilitation/logement social ainsi qu’en travaux publics/VRD, mais également d’ingénieurs ou de chargés d’études de prix TCE. En maîtrise d’œuvre, les spécialistes en VRD, CVC, et Thermique représentent les profils les plus recherchés.

Les entreprises se doivent de séduire les candidats, de les rassurer sur leur solidité financière, mais aussi de leur offrir un cadre de travail agréable et une souplesse dans l’organisation, en particulier en termes de télétravail. Pour autant, les salaires n’ont par ailleurs pas fait l’objet de hausse significative.