Sainte-Maxime : travaux sur les canalisations d’eau sur la RD 74

Le chantier devra reprendre cet automne pour quatre mois.

À Sainte-Maxime (Var), la Ville, en partenariat avec la Communauté de communes, a engagé en mars dernier des travaux de remplacement des canalisations d’eau potable et d’eaux usées sur la RD 74, entre le rond-point Benoît-Gibbese et celui de Camp-Ferrat. En effet, le réseau d’assainissement situé sur cette section est devenu vétuste et donc sujet à de nombreux dégâts. Son remplacement permettra notamment d’éviter les ruptures d’approvisionnement en eau potable dans les secteurs de Couloubrier, Moulins et Camp-Ferrat.

Cependant, les travaux ont été interrompus fin juin 2021 sur décision de la mairie. Ils avaient effectivement occasionné de grandes difficultés de circulation. D’autant plus que ces dernières avaient été aggravées par l’arrivée des estivants.

Toutefois, compte tenu de l’importance du chantier, la municipalité a décidé de reprendre l’opération courant octobre 2021 pendant environ quatre mois. Actuellement, la Ville cherche des solutions efficaces pour limiter autant que possible les incidences sur la circulation.