Sainte-Maxime : rénovation de la piscine municipale et du parc aquatique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation de la piscine municipale et du parc aquatique de Sainte-Maxime devraient être lancés début 2022.

À Sainte-Maxime (Var), la piscine municipale, baptisée « l’Archipel by Aqualand », sera ouverte jusqu’à la fin de cette année avant les travaux de rénovation qui devrait intervenir dès janvier 2022.



Rappelons que la Ville a lancé, en 2018, une réflexion quant à la réhabilitation de sa piscine. Celle-ci a abouti à une nouvelle délégation de service public. Ainsi, la gestion des deux équipements aquatiques de la commune a été attribuée à la société Aqualand. Cette dernière a pour mission de concevoir et de financer les travaux de réhabilitation. Elle se chargera également de l’entretien, de l’exploitation technique et commerciale, et de la gestion du service public attaché à ces équipements.



Ce chantier de réhabilitation portera sur la rénovation complète du bassin de nage existant et l’installation d’une toiture-terrasse partiellement vitrée. Il prévoit également la création d’un bassin ludique. Celui-ci sera dédié aux familles et aux activités aquatiques avec notamment une pataugeoire, un espace de balnéothérapie et des jeux d’eau. En outre, un nouvel espace de restauration sera aménagé.