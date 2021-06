Sainte-Maxime : lancement de la dernière tranche des aménagements de la desserte routière du golfe de Saint-Tropez

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La dernière tranche des aménagements de la desserte routière du golfe de Saint-Tropez, à Sainte-Maxime, a commencé.

Marc Giraud, président du Département du Var, et Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime, ont récemment inauguré le carrefour giratoire entre la RD 25 et la RD 74. Cette étape marque le début de la dernière tranche des aménagements de la desserte routière du golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime (Var). L’itinéraire concerné par les travaux couvre la RD 25 et la RD 125, ce qui représente un total de 17,6 km.

Depuis son inscription au contrat de plan État-Région en 2006, environ 57 M€ ont été investis dans cet axe majeur de desserte du golfe depuis l’autoroute A8 et la Dracénie. Les travaux répondent à l’objectif du renforcement de la sécurité routière sur ce tronçon. Ils doivent aussi fluidifier le trafic, sans pour autant l’augmenter, afin de préserver ce remarquable environnement naturel.

Dans l’ensemble, les travaux consistent à créer des créneaux de dépassement et des zones de visibilité supérieure à 500 m. À cela s’ajoutent la rectification des carrefours dangereux pour la circulation ainsi que la réalisation de bassins de rétention, indispensables pour le maintien de la qualité des cours d’eau.