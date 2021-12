Sainte-Hermine : travaux de sécurisation de la rue Flandres-Dunkerque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

La rue Flandres-Dunkerque fera l’objet d’importants travaux de réaménagement à compter de mai prochain. Ce chantier aura pour but de renforcer la sécurité des usagers de cette voie.

À Sainte-Hermine (Vendée), après la réfection de la bibliothèque Joseph-Martin, c’est désormais au tour de la rue Flandres-Dunkerque de bénéficier d’une transformation. À partir du mois de mai 2022, la municipalité va engager les travaux de réaménagement de cette voie. La portion concernée s’étend du giratoire, côté est, au parking des bus. Le but de l’opération est d’assurer la sécurité des usagers, notamment des élèves qui se rendent au collège de l’Anglée. Le résultat des différents appels d’offres pour cette requalification sera connu d’ici fin février prochain.

Le projet consiste, entre autres, à restructurer le stationnement des bus (capacité de 10 bus), et à définir l’espace réservé aux piétons et aux cyclistes. Il prévoit, en outre, de déplacer le parking des véhicules légers. Le nouvel aménagement, présenté par Baptiste Le Guet du cabinet d’études Artémia, sera opérationnel d’ici septembre 2022. Ce chantier s’élève à 405 k€, coût des éclairages non inclus.