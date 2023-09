Sainte-Hermine (85) : lancement de la construction de la fonderie d’aluminium bas carbone Coralium

D’ordinaire, la coutume veut qu’un chantier soit lancé par la pose de la première pierre, généralement un parpaing apporté pour l’occasion. Les futurs propriétaires de la fonderie d’aluminium Coralium ont préféré un geste à la fois plus poétique et plus en phase avec le projet et sa vocation. Ils ont planté un acacia à l’entrée du futur site le mardi 5 septembre. « Symbole de résurrection, de renaissance, l’acacia apparaît comme l’espèce qui se renouvelle sans cesse, à l’instar de l’aluminium recyclable à 100 %, et à l’infini, sans perte de qualité », justifient-ils.

Une usine de près de 10 000 m2

Coralium sera la première fonderie française traitant tous types de déchets aluminium (chutes de production et aluminium de fin de vie), afin de produire des billettes d’aluminium bas-carbone pour les acteurs du bâtiment. Le terrassement a commencé le 1er septembre dernier sur le terrain de 70 000 m² qui accueillera l’usine à Sainte-Hermine, près de La Roche-sur-Yon. D’une surface de 9 600 m², le site comptera également des bureaux attenants de 750 m². L’usine verra le jour à l’automne 2024 et sa première coulée est prévue dès janvier 2025. Bruno Léger, directeur général du groupe Liébot a tenu à souligner « la forte implication et réactivité du préfet Gérard Gavory et des services de l’État, notamment la DRÉAL, dans les dépôts et autorisations nécessaires à la tenue des délais ».

Inscrit dans le plan France 2030

Le projet Coralium, d’un montant total de 42 millions d’euros, a obtenu des aides de l'État à hauteur de 9 millions d’euros (5,4 millions d’euros de subventions et 3,6 millions d’euros de prêts) dans le cadre de l’appel à projet "métaux critiques " France 2030*, qui vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir, et dont un des volets concerne la décarbonation de l’industrie de transformation de l’aluminium. Par ailleurs, Coralium est implantée dans une zone ciblée pour les aides à finalité régionale (AFR).

Une fonderie bas carbone 100 % intégrée pour une parfaite traçabilité

Pour la première fois en France, cette fonderie regroupera sur un même site à la fois le tri des déchets aluminium et une fonderie. Elle intégrera des innovations technologiques les plus vertueuses pour le traitement des déchets et le processus de fusion. L’achat des déchets auprès de recycleurs français et locaux, permettra à Coralium de bénéficier d’une traçabilité fiable de l’aluminium bas carbone produit.

« Regrouper l’intégralité du processus sur un même site permet à la fois d’être capable de sourcer chaque billette produite dans l’usine tout en donnant précisément son poids carbone mais également d’obtenir une billette avec un poids carbone dans les plus faibles du marché, notamment grâce à la suppression du facteur transport » explique Christian Chevrel, directeur général des activités amont du groupe Liébot.

40 000 tonnes d’aluminium bas carbone par an

La fonderie Coralium produira 40 000 tonnes de billettes d'aluminium bas-carbone par an. Elles ont pour vocation de couvrir les besoins des groupes Fineiral et Liébot, notamment son navire amiral K-Line, mais aussi plus largement de l’ensemble des professionnels du bâtiment français, dans un souci d’économie circulaire et de circuit court. La volonté des deux familles est d’apporter leur contribution en accord avec les besoins du marché, de penser collectif. « Notre objectif est que nos confrères nous emboîtent le pas sur ce chemin de la transition environnementale », poursuit Bruno Léger.

La brique essentielle d'un écosystème local vertueux

Pourquoi à Sainte-Hermine ? D’abord parce que ce bourg est situé à une demi-heure des Herbiers, berceau et siège du groupe Liébot, mais pas seulement. « L'ouest de la France est vraisemblablement la région qui consomme le plus d’aluminium bâtiment en France et en Europe, avec la plus grande concentration de leaders de la menuiserie alu, de la façade, des vérandas, des portails, des garde-corps, etc. De nombreux laqueurs et extrudeurs d’aluminium y sont naturellement implantés » rappelle Bruno Léger.

Coralium vient compléter et « boucler » ce grand écosystème (fournisseurs - fabricants - recycleurs) avec une usine de traitement des déchets aluminium et une fonderie pour en faire de l’aluminium bas carbone. Ainsi, l’aluminium de fin de vie et les chutes qui partaient majoritairement hors de France et hors de l’Europe pourront être traités directement dans l’Ouest, offrant un parfait exutoire à la profession et permettant notamment un gain de temps et des coûts de transport optimisés. La boucle vertueuse est bouclée…