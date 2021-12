Saint-Vincent-d’Olargues : le pont de Julio a été entièrement rénové

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

À Saint-Vincent-d’Olargues, le pont de Julio restauré a été inauguré le 24 novembre dernier.

Ouvrage créé en 1777, le pont de Julio, situé à Saint-Vincent-d’Olargues (Hérault), a subi d’importantes dégradations à la suite des intempéries du 15 octobre 2018. Le Département a mobilisé son agence Hérault Ingénierie pour accompagner la commune dans la réhabilitation de ce pont. Les travaux ont porté sur la reprise complète de l’étanchéité et de la chaussée, le confortement de la pile côté Julio, la mise aux normes des garde-corps de l’ouvrage, la reprise des parapets de part et d’autre du pont et le rejointoiement de l’ouvrage. Le coût total de l’opération est estimé à 383 k€, dont 92 % financés par le Département, 6 % par l’État et 2 % par la Région Occitanie.

Le mercredi 24 novembre, l’inauguration de ce pont restauré a eu lieu en présence de Bernard Fontes, maire de la commune, Pierre Castoldi, sous-préfet de Béziers, Carole Delga, présidente de la Région, Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l’Hérault, les maires des communes avoisinantes, les conseillers départementaux et municipaux, la gendarmerie, le chef de compagnie des sapeurs-pompiers, les entrepreneurs du chantier et les administrés de la commune.