Saint-Soupplets : la chapelle Saint-Leu a été rénovée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La chapelle Saint-Leu a fait l’objet d’un chantier de rénovation. Celui-ci a été réalisé pendant l’été.

La chapelle Saint-Leu, le plus vieux bâtiment historique de Saint-Soupplets (Seine-et-Marne), a été entièrement rénovée. Cet édifice religieux pourra d’ores et déjà accueillir des visiteurs et divers événements, comme des expositions culturelles.

La rénovation de la chapelle Saint-Leu a été effectuée en avril. Le chantier incluait la restauration des murs intérieurs qui étaient en mauvais état, l’installation des grilles de ventilation, la réfection des sanitaires, des faïences et de la plomberie. Les vitraux et le sol ont été également rénovés. Notons que la municipalité a fait appel à des entreprises de la commune et de celle de Monthyon pour exécuter les travaux concernant l’électricité.

Ce projet évalué à 30 k€ a bénéficié d’une subvention accordée par le Département. Par ailleurs, des entreprises du territoire dont Eiffage route, BBTP et Carrefour Market ont également participé au financement des travaux.