Saint-Raphaël : sécurisation de la digue du port et réhabilitation de la base nautique de Santa Lucia

Les opérations entrent dans le cadre des actions de valorisation du territoire maritime communal.

À Saint-Raphaël (Var), l’Office de la mer et du nautisme porte un programme ambitieux pour le développement maritime et l’animation nautique sur le territoire. Ces projets visent à sécuriser les digues et les quais de Santa Lucia, et à réhabiliter la base nautique. Notons que ces projets sont subventionnés dans le cadre du plan de relance.

La sécurisation de la digue de 1 150 m du port de Santa Lucia est chiffrée à plus de 700 k€. Elle a fait l’objet d’une consultation ayant permis de désigner le cabinet qui sera chargé de la maîtrise d’œuvre. Il s’agit du cabinet ICTP, spécialisé dans les travaux maritimes. Il sera secondé par le cabinet TPFI pour la partie réseau des quais.

Quant à la réhabilitation de la base nautique, cette opération est nécessaire pour accueillir dans les meilleures conditions des équipes olympiques pour leurs entraînements, en vue des JO 2024. Elle est chiffrée à plus de 250 k€. Le projet inclut également la restructuration d’une partie du sentier littoral et la création d’un sentier sous-marin praticable en apnée.