Saint-Raphaël : réaménagement en vue pour l’avenue du Général-Leclerc

Dans le cadre de son grand plan de réaménagement urbain, la Ville de Saint-Raphaël va procéder à une requalification de l’avenue du Général-Leclerc.

La Ville de Saint-Raphaël (Var) prévoit de requalifier l’avenue du Général-Leclerc. Son projet vise à redorer cet axe qui fait office de porte d’entrée pour la commune. En collaborant avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Var (CAUE), la municipalité souhaite lui donner un aspect plus urbain et harmonieux, dans la perspective d’en faire un facteur de valorisation pour la commune, connue pour être l’une des meilleures stations balnéaires de France.

Des ateliers participatifs, organisés avec le CAUE, seront menés dans le cadre des réflexions autour du projet. Les résultats seront annoncés officiellement au printemps prochain. Précisons qu’une première étape du grand plan sera réalisée dans le courant de cette année. Le projet consistera à remplacer le pont de la Garonne par une passerelle en métal et en bois, végétalisée. Le montant des travaux est estimé à 38 000 €. Le nouvel ouvrage s’ajoutera aux 34 lanternes LED installées par la municipalité en 2021.