Saint-Ouen-sur-Seine : présentation du projet de rénovation du stade Bauer en juillet 2021

Le projet de rénovation du stade Bauer sera exposé en détail en juillet 2021.

La rénovation du stade Bauer, à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), a été lancée depuis le 18 mai dernier. La pelouse synthétique a été enlevée et les travaux de terrassement sont en cours. La tribune est sera démolie pour laisser la place à une nouvelle. Des aménagements sont par ailleurs réalisés au pied de l’immeuble Planète Z afin de préparer la construction d’une petite tribune.

Le nouveau visage du stade sera présenté début juillet 2021. La réalisation du projet a été confiée au groupe Réalités, une société de développement territorial spécialisée dans les solutions immobilières et les équipements adaptés. « C’est un projet qui s’inscrit dans une dynamique très forte : lieu d’éducation par le sport, porteur de sens et de valeurs, lieu inscrit dans la vie de son quartier, ouvert sur sa ville, son quartier et ses habitants. Notre objectif est d’ouvrir le stade sur la ville, d’en faire un équipement utile aux habitants, tout en intégrant très fortement les enjeux essentiels de préservation de l’environnement ou des mobilités », explique Yoann Choin-Joubert, le président du groupe, dans un communiqué de presse de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine.