Saint-Ouen : mise en service du nouvel hôtel de Suitcase Hospitality au 2d semestre 2022

Le nouvel hôtel du groupe Suitcase Hospitality, à Saint-Ouen, sera opérationnel au second semestre 2022.

Le groupe hôtelier Suitcase Hospitality se lance dans la construction de son nouvel hôtel quatre étoiles, face à la station de métro Mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). La mise en service du futur complexe est prévue pour le 2d semestre 2022. Promoteur et concepteur de l’hôtel, Suitcase Hospitality exploitera celui-ci sous l’enseigne Tribe, une marque au design unique et innovant, développée par le groupe Accor.

Le nouvel hôtel sera en forme de « U » et s’étalera sur une surface de 3 450 m². Il adoptera une architecture moderne et classique afin de respecter l’urbanisme environnant. Sa façade principale sera en pierre semi-porteuse de ton semi-clair. Le bâtiment sera par ailleurs composé de deux ailes, dont une R+7 et une autre R+3, reliées au rez-de-chaussée et au sous-sol par un socle accueillant les espaces communs, le parking et le patio. L’hôtel comptera 112 chambres, un bar qui se prolongera par une agréable terrasse dans un patio végétalisé et un parking. Ce dernier proposera 28 places de stationnement sécurisées.