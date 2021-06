Saint-Ouen-l’Aumône : un nouveau sentier réhabilité sur les berges d’Oise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Circulations Supprimer Valider Valider

Une nouvelle voie verte est désormais praticable sur les berges d’Oise, à Saint-Ouen-l’Aumône.

Des travaux de réhabilitation ont été menés sur les sentiers des berges d’Oise, au niveau de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). Ils ont consisté en l’aménagement d’une nouvelle promenade de 2 km sur le chemin de halage, entre le stade Roger-Couderc et l’allée du Passeur. Un nouveau revêtement a été posé et des accès ont été créés pour les usagers. Les travaux ont aussi inclus l’installation de mobilier en bois tout au long du tracé, et l’aménagement de pontons spécialement conçus pour les pêcheurs et les promeneurs.

Cette nouvelle voie verte est réservée aux circulations douces. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du projet de valorisation des sentiers sur les berges d’Oise, porté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, dont l’objectif est une réappropriation de la rivière. Il a par ailleurs été soutenu par l’État dans le cadre du plan « France Relance » et par la Région Île-de-France.

Les prochains travaux de réhabilitation concerneront le chemin de la Pelouse du côté de Pontoise (Val-d’Oise).