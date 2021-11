Saint-Ouen-l’Aumône : le bureau de poste a rouvert le 26 octobre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

Après deux mois de travaux de modernisation, le bureau de poste de Saint-Ouen-l’Aumône a rouvert ses portes.

Dans le cadre du programme d’aménagement de bureaux de dernière génération, lancé par le groupe La Poste il y a environ dix ans, le bureau de poste de Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise) a été fermé pendant deux mois. Des travaux de modernisation y ont été effectués du 30 août au 25 octobre dernier. Depuis le mardi 26 octobre, l’agence accueille de nouveau les habitants de la commune.



L’opération a consisté à repenser l’intérieur du bâtiment, notamment avec l’aménagement d’espaces de bureaux en plus de diverses nouveautés installées, dont les automates en libre-service. Des îlots polyvalents ont été également implantés au cœur du bureau. Ceux-ci permettent aux clients de réaliser l’opération de leur choix, à savoir le retrait ou le dépôt de colis et le règlement. Le projet de modernisation a aussi permis d’aménager un nouvel espace bancaire afin d’accueillir et de conseiller les clients en toute confidentialité. Par ailleurs, la climatisation et une porte automatique ont été mises en place.