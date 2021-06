Saint-Ouen : destruction des deux tours des Boute-en-train au profit d’une ferme urbaine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Déconstruction Supprimer Valider Valider

Les deux tours de la cité des Boute-en-train, à Saint-Ouen, seront remplacées par une ferme urbaine.

Les deux tours des Boute-en-train, dans le quartier des Puces, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), feront bientôt l’objet d’une destruction. Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens lundi 10 mai 2021. Les travaux de destruction vont être assurés par la Société d’économie mixte de Saint-Ouen, qui garantit la gestion et l’entretien du patrimoine de la ville. « Nous allons procéder étage par étage, ça dure plus longtemps mais cela permet de limiter les nuisances autour et d’ouvrir les Puces, le quartier peut ainsi fonctionner malgré les travaux. Les diagnostics techniques préalables (amiante…) aux travaux sont en cours et devraient s’achever pour le 15 juin 2021 », a indiqué la mairie.

Après la fin des travaux de destruction, à l’automne 2022, la création d’une ferme urbaine potagère est au programme. L’appel d’offres est déjà lancé pour désigner le prestataire de ce futur site d’agriculture urbaine. Selon les explications de la Ville de Saint-Ouen, « l’idée est de réaliser une ferme urbaine pour alimenter en partie les cantines et les restaurants présents dans les puces. Ils pourront alors bénéficier de produits locaux et sourcés ».