Saint-Nazaire : un nouveau portique pour les Chantiers de l’Atlantique

À Saint-Nazaire, le portique actuel sera remplacé par un nouveau modèle.

Installé en 1967, le vieux portique Krupp bleu des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) n’est plus fonctionnel malgré plusieurs opérations de modernisation et un entretien régulier. La décision de le remplacer par un nouveau modèle a donc été prise. Le nouveau portique aura une poutre de 140 m de long et de 81 m de hauteur. Les éléments sont arrivés de Pologne par mer en novembre dernier. L’acquisition et la mise en place de ce très haut portique ont nécessité un investissement global de 32 M€.

La déconstruction de l’ancien portique sera nécessaire. Elle sera réalisée à l’aide de tours équipées de câbles permettant de soutenir et de déposer la poutre et les pieds du portique. Le démantèlement de ce dernier devrait permettre de recycler environ 3 000 tonnes d’acier. Le montage du nouveau portique devrait intervenir en février 2022.

Pour rappel, les Chantiers de l’Atlantique sont un chantier naval héritier de plusieurs chantiers qui se sont succédé depuis 1862, parmi lesquels les Chantiers de Penhoët, les Ateliers et Chantiers de la Loire ou encore le Chantier Scott