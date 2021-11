Saint-Nazaire : l’école Jules-Simon va être réhabilitée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des travaux de réhabilitation vont être effectués à l’école Jules-Simon de Saint-Nazaire à partir de septembre 2023.

Le groupe scolaire Jules-Simon, situé dans le quartier L’Immaculée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), fait partie des nombreuses écoles qui ont besoin d’un coup de neuf. En effet, il fera l’objet de travaux de rénovation d’ici septembre 2023.

Le chantier inclura la construction d’une nouvelle cantine scolaire au sein de l’établissement, en face de l’école maternelle. Ce nouveau bâtiment, dont la livraison est prévue en septembre 2025, sera adapté aux effectifs de l’école avec 200 places. En outre, de gros travaux d’entretien et de mise aux normes seront effectués dans tous les bâtiments. Ceux-ci comprendront l’installation de portes coupe-feu entre les classes et le couloir. Il y aura également des travaux de désamiantage et d’isolation. S’y ajoutera la réfection des réseaux enterrés qui provoquent des affaissements du sol dans les cours. Ces dernières seront, quant à elles, végétalisées afin de limiter l’imperméabilisation des sols.

Le coût total de ces opérations s’élève à 8 M€, dont 2,8 M€ pour la cantine et 5,3 M€ pour la réhabilitation de l’école maternelle.