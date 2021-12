Saint-Méen-Le-Grand : un nouveau centre d’exploitation routier et un centre d’incendie et de secours rénové

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Equipement public Supprimer Valider Valider

La commune de Saint-Méen-Le-Grand dispose d’un nouveau centre d’exploitation routier. Sa construction a été associée à la restructuration du centre d’incendie et de secours.

À Saint-Méen-Le-Grand (Ille-et-Vilaine), le nouveau Centre d’Exploitation Routier (CER) et le Centre d’Incendie et de Secours (CIS), restructuré, ont été inaugurés le samedi 4 décembre dernier. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, d’Éric Candas, le contrôleur général et directeur départemental du service d’incendie et de secours, de Claudia Rouaux, députée, et de Pierre Guitton, le maire de la commune.

Pour réaliser les deux chantiers, un budget de 3,26 M€ a été investi par le Département d’Ille-et-Vilaine et la municipalité de Saint-Méen-le-Grand. Le CIS a bénéficié d’une restructuration d’une partie des bâtiments (1 300 m2 de surface de plancher). Le nouveau CER a, quant à lui, été construit sur le même site. En outre, des sections mutualisées ont été créées entre les deux structures : une salle de réunion, un local technique, un local pour la chaufferie et une aire de lavage.