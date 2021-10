Saint-Méen-le-Grand : la piscine communautaire Acorus sera réhabilitée au deuxième trimestre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saint-Méen-le-Grand, les travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine Acorus se poursuivront jusqu’au deuxième trimestre 2022.

La piscine communautaire Acorus de Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine) demeurera fermée jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine. En effet, des travaux de réhabilitation et d’extension de l’infrastructure sont en cours. Les aménagements prévus doivent permettre la création de trois nouvelles extensions, qui reconfigureront ainsi l’orientation de l’entrée de la piscine à l’ouest. Dans les croquis du projet, l’accueil donnera directement sur la zone de vestiaires pour déboucher ensuite sur le pédiluve.

La réhabilitation de la piscine inclut la transformation du bassin d’origine en bassin d’apprentissage et ludique. De plus, seront créés une pataugeoire et un bassin sportif de 10 x 25 m. Outre ces opérations, une remise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est aussi envisagée. La disposition « en enfilade » des espaces permettra de faciliter la surveillance de l’équipement et d’offrir une visibilité de l’ensemble des bassins depuis l’entrée.

Notons que le projet est confié au cabinet d’architecture RAUM, spécialisé dans la conception d’équipements publics.