Saint-Mandé : une « cour oasis » dans l’enceinte du groupe scolaire Paul-Bert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Valider Valider

La Ville de Saint-Mandé projette d’aménager un écrin de verdure au sein du groupe scolaire Paul-Bert.

La Ville de Saint-Mandé (Val-de-Marne) souhaite créer un îlot de fraîcheur dans la cour du groupe scolaire Paul-Bert. Son projet porte notamment sur l’aménagement d’une « cour oasis ». Elle sera constituée d’espaces plus naturels, avec davantage de végétation, des aménagements plus ludiques, des coins calmes et des points d’eau.

La municipalité a lancé en septembre dernier une phase de concertation publique, laquelle a été confiée au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Cet organisme public a ainsi mené des échanges avec la Ville, l’école et les enfants à travers des ateliers organisés en collaboration avec les enseignants. Il poursuivra la concertation auprès des enseignants, des animateurs des centres de loisirs et des parents d’élèves jusqu’en décembre prochain. Une maquette du futur aménagement sera par la suite dévoilée début 2022. Précisons que le lancement des travaux au sein du groupe scolaire Paul-Bert est prévu l’été prochain.