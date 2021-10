Saint-Mandé : un nouvel ensemble de logements sociaux a été inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une habitation à loyer modéré de 120 logements a été inaugurée à Saint-Mandé le 8 octobre dernier.

À Saint-Mandé (Val-de-Marne), Florence Parly, ministre des Armées, et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée à la Transition écologique, chargée du Logement, ont inauguré un nouvel immeuble HLM le vendredi 8 octobre 2021. Celui-ci a été construit dans le cadre du plan famille de l’armée française, lancé par la ministre des Armées afin d’améliorer la vie quotidienne de ses personnels.

Il s’agit d’un immeuble de 8 300 m2 accueillant 120 logements, dont la moitié est réservée à des familles de militaires et l’autre à des publics prioritaires de l’État et de la commune. Dans ce nouveau bâtiment situé en face du lac de Saint-Mandé, les pièces sont spacieuses, prévues pour les familles nombreuses. Par ailleurs, ses halls sont traversants, tout comme la plupart de ses appartements.

L’opération, d’un coût total de 24 M€, a été soutenue par l’État et la Région Île-de-France, et par les prêts de la Caisse des dépôts et d’action logement. Elle se doublera de la construction d’une crèche de 50 places, dont la livraison est prévue au deuxième trimestre 2023.