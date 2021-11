Saint-Malo : transformation de l’ancien tribunal en logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saint-Malo, en plus des logements, quelques bureaux et un restaurant seront aménagés à la place de l’ancien tribunal.

Acquis en avril dernier par le promoteur nantais Qualitym pour 2 M€, le bâtiment de l’ancien tribunal de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) accueillera douze logements familiaux et quelques bureaux. Selon le promoteur, il s’agit de faire du neuf avec de l’ancien en se conformant aux exigences actuelles. Il prévoit de conserver les surfaces existantes et les planchers. Les volumes et les ouvertures seront, toutefois, travaillés selon les normes d’accessibilité. Quant à l’ancienne salle d’audience, celle-ci sera transformée en un restaurant avec une mezzanine.

Pour rappel, le bâtiment était occupé par les services du ministère de la Justice depuis 1957. Ces derniers ont emménagé, fin mars 2019, dans leurs nouveaux locaux situés avenue Aristide-Briand. Notons que la mise en vente des lieux a été réalisée en concertation avec la Ville de Saint-Malo et l’Architecte des Bâtiments de France.

De son côté, le Département estime que cette vente correspond à ses besoins financiers. Aussi, en mêlant habitations et restaurant, le projet de Qualitym répond à ses attentes et à celles de la ville.