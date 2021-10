Saint-Malo : réaménagement de la chaussée du Sillon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux entrepris au niveau de la chaussée du Sillon se poursuivront jusqu’en mai 2022.

Dans la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le chantier engagé sur la chaussée du Sillon suit son cours. Les travaux, lancés le 4 octobre 2021, sont répartis en deux tranches. La première se concentre sur la portion entre la brasserie du Sillon et la rue Roger-Vercel. Elle sera achevée d’ici Noël prochain. La seconde phase se déroulera entre la rue Roger-Vercel et l’esplanade Saint-Vincent. L’ensemble du chantier prendra fin d’ici mai 2022. Ce projet, financé à hauteur de 2,3 M€ par la Ville, a été confié à l’entreprise Colas Côte d’Émeraude et aux sociétés Allez et SMPT. Il a pour objectif d’offrir les meilleures conditions d’usage à cette route.

L’opération consiste, entre autres, en la réfection de la chaussée, la consolidation de la piste cyclable bidirectionnelle et la remise en état des trottoirs. Ces derniers abandonneront les pavés au profit des dalles de granit, plus confortables pour les piétons et les coureurs. Les pavés ne quitteront pas pour autant le paysage de la chaussée, puisqu’ils habilleront la voie automobile, et ce, du palais du Grand-Large jusqu’à l’esplanade Saint-Vincent. Le projet inclut en outre la suppression d’une vingtaine de places de stationnement afin de conserver le double sens automobile entre la brasserie du Sillon et la rue Roger-Vercel.