Saint-Malo : le chantier du pont de la Madeleine se poursuit

Le projet de rénovation du pont de la Madeleine est en avance sur le calendrier initial.

Le chantier de rénovation du pont de la Madeleine à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), décomposé en 4 phases bien distinctes, avance à bon rythme. Ayant débuté le 13 septembre 2021, la phase 1 s’est terminée plus tôt que prévu dans le calendrier initial de l’opération. En effet, la deuxième phase, initialement programmée pour le 18 octobre, a été lancée le 4 octobre dernier et devrait prendre fin au 1er novembre 2021. La troisième phase sera aussitôt entamée et s’échelonnera jusqu’au 3 décembre prochain.

Les trois dernières phases du chantier consisteront principalement en la réfection des appareils d’appuis et des enrobés des tabliers de l’ouvrage. S’y ajouteront des travaux sur la partie supérieure du pont, côté Dinard et côté Cancale. L’étanchéité du pont sera donc remise à neuf pour assurer la pérennité de cet ouvrage situé à l’intersection des deux routes départementales RD 137 et RD 168, traversées respectivement par 48 000 et 20 000 véhicules par jour. La livraison du chantier est estimée au 20 février 2022. L’opération, d’un montant total d’environ 530 k€, est entièrement financée par le Département, pour le confort et la sécurité des automobilistes.