Saint-Léger-en-Bray / Aux Marais : réouverture de la RD 981

La RD 981 a fait l’objet de divers travaux après avoir été endommagée par les pluies diluviennes du mois de juin dernier. Depuis le mardi 21 septembre, elle a rouvert à la circulation.

La RD 981 a été fortement endommagée par les violents orages qui ont frappé Beauvais et ses alentours le 21 juin dernier. Le pont et la chaussée se sont effondrés, et ont été emportés par la crue d’Auneuil. Cette voie entre Saint-Léger-en-Bray et Aux Marais (Oise) a alors fait l’objet d’un chantier de réhabilitation.

Ce dernier a concerné la réfection de la chaussée, l’exécution des travaux sur les réseaux d’assainissement, de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que la reconstruction du pont. Ces travaux se sont achevés avec trois semaines d’avance. Initialement, ils auraient dû prendre fin le 15 octobre 2021. Ainsi, les automobilistes peuvent rouler de nouveau sur la RD 981 depuis le mardi 21 septembre.

Cette opération a coûté 425 k€ au Département, chargé du réseau routier départemental. Les deux tiers de la somme ont été attribués à l’ouvrage d’art du pont, qui a été la partie la plus complexe du chantier.