Saint-Laurent-du-Var : les travaux de voirie de ce premier trimestre 2021

Depuis le début de l’année 2021, la municipalité de Saint-Laurent-du-Var s’est engagée dans différents aménagements de voirie.

La montée des Grimonds vers la corniche Fahnestock a fait l’objet d’une réhabilitation. La municipalité de Saint-Laurent-du-Var (Var) a déboursé 85 k€ pour ce projet. Les travaux ont consisté en la création de trottoirs sur la partie basse, l’aménagement d’un nouveau revêtement, et la rénovation du réseau pluvial et de l’éclairage public.

La Ville a aussi investi 56 k€ dans des travaux de réfection de voirie entre le carrefour de l’avenue Pierre Ziller et de l’avenue Pierre Sauvaigo. Conduits par la subdivision Ouest Var de la Métropole Nice Côte d’Azur, les travaux prévoyaient la création de trottoirs, la rénovation de la chaussée et l’aménagement d’un dispositif de ralentissement.

L’avenue des Plantiers a aussi été en chantier pour la reprise du trottoir, des enrobés de stationnement et de la signalisation verticale. Des grillages ont été installés sur 180 mètres, au niveau de la partie haute de l’avenue.

La corniche Fahnestock a par ailleurs fait l’objet de travaux de sécurisation, pour un montant de 67 k€. Deux plateaux surélevés ont été créés, en plus de la réfection de la chaussée et de la matérialisation de la voie. Enfin, des améliorations ont été apportées au système de captage des eaux de pluie avenue Paul Cézanne et boulevard Marcel Pagnol.