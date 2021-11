Saint-Julien-des-Landes : début de l’aménagement de la rue de Lande-d’Homme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de la voirie de Lande-d’Homme, prévus pour ce mois de novembre 2021, ont été lancés.

À Saint-Julien-des-Landes (Vendée), le projet d’aménagement de la rue de Lande-d’Homme a fait l’objet de cinq appels d’offres. Pour la réalisation des chantiers, la commune a retenu l’entreprise de travaux publics et d’exploitation de carrières Sedep, et l’entreprise paysagiste Jardins de Vendée.

Les travaux concernent le terrassement en déblais en vue de l’élargissement de la chaussée à 350 m², l’empierrement des trottoirs et la structuration de la chaussée. S’y ajoutent la mise en place de bordures et de grilles avaloirs, la pose de revêtements de finition et la mise en œuvre d’une signalisation horizontale définitive. Par ailleurs, ils commenceront entre la place du 8-Mai-1945 et la place Simone-Veil, notamment par l’installation d’une clôture et la création d’une liaison douce pour la sécurisation des passages piétons.

Les montants des réalisations retenus sont de 94 k€ pour la Sedep et de 10,5 k€ pour Jardins de Vendée. Les travaux s’échelonneront sur quatre semaines.