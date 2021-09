Saint-Jean-de-Monts : la Maison intercommunale des services aux publics de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts ouvrira en février 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Administration Supprimer Valider Valider

La Maison intercommunale des services aux publics de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts (CCOMM) recevra ses usagers à partir de février 2022.

La construction de la Maison intercommunale des services aux publics, à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), a été lancée en septembre 2020. Le projet est porté par la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. Il vise à mettre en place un guichet unique de services publics. Celui-ci regroupera des services fiscaux ainsi que des services de la caisse d’allocations familiales, de la Caisse nationale d’assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole et de Pôle emploi.

Le nouveau bâtiment disposera aussi d’un espace de Relais assistante maternelle intercommunale, d’un musée numérique et d’une maison des saisonniers. Cette dernière doit aider à la mise en relation entre les candidats et les employeurs saisonniers.

Le coût de la construction s’élève à 1,4 M€. Le financement est assuré par la collectivité avec le concours du Département de la Vendée, de la Région Pays de la Loire et de l’État.