Saint-Jean-de-Luz : le projet de Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est lancé

L’ancien couvent des Récollets de Saint-Jean-de-Luz va devenir un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Jean-François Irigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz, et Eneko Aldana-Douat, le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), ont posé la première pierre du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), le 3 décembre dernier.

Ce projet d’un montant total de 5,4 M€ concerne l’aménagement du CIAP dans l’ancien couvent des Récollets. Le programme des travaux comprend la restauration et la réhabilitation de l’édifice. Les salles peintes, situées dans l’aile ouest, seront aménagées en espaces d’exposition. À l’étage, une grande salle sera aussi créée et utilisée comme lieu d’exposition permanente. L’ancienne chapelle deviendra un espace culturel doté d’une salle de conférence et d’un centre de documentation. Un espace d’accueil sera par ailleurs construit à l’entrée du site.

Soulignons que la réhabilitation et la création du CIAP visent à offrir au grand public la possibilité de redécouvrir le monument, mais aussi à donner un aperçu sur l’aventure maritime qui a façonné le paysage de la baie de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure.