Saint-Jean-de-Luz : développement de l’offre de logements sociaux

À Saint-Jean-de-Luz, l’offre de logements sociaux s’étoffe grâce aux programmes immobiliers « Résidence Santiago » et « Urquijo Baïta ».

Plus de 100 nouveaux logements verront le jour dans le quartier Fargeot, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), grâce à la « Résidence Santiago ». En chantier depuis le début du mois de mars 2021, ce programme immobilier est situé dans l’îlot compris entre les rues du Docteur Goyeneche, Choquet et d’Errobi. Il proposera, à terme, 106 nouveaux logements répartis sur quatre bâtiments composés d’ensembles collectifs et de maisons de ville. Ces bâtiments s’élèveront sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée sera aménagé en parking.

Un autre programme, baptisé « Urquijo Baïta », va également s’insérer en bordure de la rue Marcel Hiribarren et de l’avenue de Chantaco. La réalisation de ce projet a été confiée à Habitat Sud Atlantic. Ce programme prévoit la construction d’un bâtiment Haute Qualité Environnementale (HQE) qui proposera quinze logements de types 2, 3 et 4. Des places de stationnement seront également créées le long de la rue Marcel Hiribarren.